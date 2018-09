Podívejte se, jak by vypadal kultovní Half-Life v enginu Unreal 4

Je to už 20 let od doby, kdy Half-Life ustanovil podobu moderních příběhových stříleček a i za tu dlouhou dobu se našlo jen málo titulů, které by se mu mohly vyrovnat. Jenže čas je bohužel neúprosný a dnes už je hra kvůli zastaralé vizuální stránce prakticky nehratelná.



Ti nejoddanější fanoušci se proto Half-Life snaží převést do moderní podoby. Nejdále jsou autoři modu Black Mesa (viz náš starší článek), jehož cílem je předělat první příběh Gordona Freemana do enginu modernějšího druhého dílu. Jenže je s tím tolik práce, že ještě než se dílo podařilo dokončit, vypadá už zase zastarale.

A stejně nejspíše dopadne i nejnovější Project Lambda, jehož tvůrci předělávají původní Half-Life do moderního Unreal 4 enginu. Což o to, úvodní průjezd tramvají (můžete stáhnout zde) vypadá bez debaty působivě, ale jde jen o nepatrný zlomek hry. Tým složený z pouhých dvou lidí nemá reálnou šanci dotáhnout to celé v nějakém rozumném čase. Ale bylo by to hezké, že?