Hlavní záporačka Just Cause 4 se představuje trailerem

Příběh je u série Just Cause asi úplně na posledním místě, ale přesto na něj autoři ani tentokrát nezapomněli. Hlavním nepřítelem tentokrát bude žena. Gabriella Morales je velitelkou organizace The Black Hand a je zlá až do morku kostí, jak se můžete sami přesvědčit v novém traileru. Více viz naše preview.