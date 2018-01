Asymetrický ovladač k PlayStation 4 od Hori je výborný, dětský láká rozměry

HORI Onyx Wireless Controller

(Honza) Zjednodušeně řečeno je Onyx Xboxový ovladač optimalizovaný pro Playstation 4. Díky masivní stavbě a „drsnějšímu“ povrchu na spodku padne do ruky jako ulitý a působí mohutným dojmem, přitom je jen o pár gramů těžší než klasický Dualshock. Jsem jedním z těch, kdo jsou tak nějak podvědomě přesvědčení, že čím větší silou mačkají tlačítka, tím větší poškození herní postava udělá. Mé gamepady dostávají pořádně zabrat, ale Onyx díky svému masivnímu designu působí, že by toho mohl vydržet opravdu hodně.

Nahoře HORI Onyx Wireless Controller, dole PS4 Dualshock 4

Nahoře PS4 Dualshock 4, dole HORI Onyx Wireless Controller

Přesunutí levé analogové páčky výše je mnohem ergonomičtější, lépe se také nahmátne směrový kříž. I když po pravdě řečeno, jak často ho ve hrách používáte? Celkový pocit z asymetrického rozmístění je výborný, nutno však dodat, že každému může vyhovovat něco jiného.

Více než nějaké novinky na gamepadu oceňuji věci, které na něm chybí. Čas ukázal, že podsvícení a reproduktor v Dualshocku nebyl nejlepší designový nápad. I když to občas zafunguje, celkově je to spíše opruz, který přináší více škody než užitku. Světlo totiž nejde zcela vypnout, jen ztlumit, takže když sedíte v noci přímo proti obrazovce, gamepad se v ní odráží. Stejně tak pořád ztlumovat a zase zvyšovat hlasitost reproduktoru podle toho, jestli zrovna máte sluchátka nebo ne, je spíše otravné.

Zleva: PS4 Dualshock 4, HORI Onyx Wireless Controller, ovladač k Xboxu One

Onyx má místo světelného pruhu jen maličký indikátor umístěný mezi směrovým křížem a pravým analogem, reproduktor, stejně jako audio výstup, pak nemá pro jistotu vůbec. Je tak naprosto ideálním druhým gamepadem, který si můžete brát na noční sedánky nebo na hraní bez zvuku, aniž byste museli měnit nastavení. Bohužel absence těchto zbytečných funkcí nemá za následek delší výdrž baterky, která se i u Onyxu pohybuje na standardních 5-6 hodinách.

Pokud potřebujete druhý gamepad, za 1399 Kč to určitě není špatná koupě. Nechci tvrdit, že je lepší než Dual Shock, ale rozhodně za ním také nijak nezaostává. Je prostě jiný.

HORI Wired Mini

(Ondřej) Zatímco Onyx přináší na PlayStation 4 layout xboxového ovladače, který mi vyhovuje více než Dualshock 4, Wired Mini je určen do menších, dětských rukou. Hori uvádí, že Wired Mini je menší o 40 procent než standardní Dualshock 4, ovšem na první pohled tak nepůsobí. Pocitově je však výrazně lehčí.

HORI Wired Mini Vlevo PS4 Dualshock 4, vpravo HORI Wired Mini, dole Joy-Con ze Switche

Menší velikost, snížená hmotnost a zhruba o 400 korun nižší cena však znamená několik kompromisů. V prvé řadě je to pouze drátový ovladač, délka kabelu (tři metry) je dostatečná. Dále ovšem chybí dotykové plocha, světelná část, vibrace, jack na sluchátko, reproduktor a pohybový senzor.

Dotykovou plochu lze emulovat - drobné tlačítko v jejím místě funguje jako stisk, tlačítko TP níže na ovladači pak aktivuje emulaci. Funguje to tak, že ho přidržíte dvě sekundy a posléze dotykovou plochu emulují oba analogy. Zvyknout si na to lze, ale pro menší děti to je příliš komplikované.

Nahoře PS4 Dualshock 4, dole HORI Wired Mini

Retro design ovladači sluší. Místo gripu jsou dole po stranách vyvýšené plochy, které usnadňují držení. Právě díky odstranění gripu mohou ovladač celkem snadno uchopit i děti.

Analogové páčky jsou o něco vyšší a co se týče pohybu, kladou o něco větší odpor, což mně osobně nevyhovuje. Dítě si na to ovšem nestěžovalo a preferovalo menší ovladač. Vzdálenost analogů od středů je zhruba 3,6 cm, u Dualshocku 4 pak 4,5 cm. Od křížového ovladače ke středu u tlačítek na pravé straně je pak vzdálenost 8 cm oproti 9,8 cm u DS4.

S Wired Mini jsem neměl problém v závodech či bojovkách, ale třeba co se Assassins Creed Origins týče, jasně u mě vítězí klasický DS4 nebo Onyx. Pokud se však vašemu dítěti špatně drží DS4, Wired Mini mu přijde vhod. Ostatně právě pro tyto ruce je určen primárně. A cena? 799 korun.