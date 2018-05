Hororový survival The Forest vyjde v dubnu

Po takřka čtyřech letech od vstupu do režimu předběžného přístupu vyjde v dubnu skvělá hororová survival hra The Forest. V ní se snažíte co nejdéle přežít v lese plném zmutovaných kanibalů, přičemž se musíte starat i o takové věci, jako jsou hlad, oblečení a místo k přespání. Po vydání plné verze se mírně zvedne její cena a hra poté zamíří i na PS4.