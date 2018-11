Hororový The Forest už prodal přes 5 milionů kopií

Nezávislé studio Endnight se pochlubilo prodeji své hororové prvotiny The Forest. Od roku 2014, kdy hra vstoupila do režimu předběžného přístupu, si ji koupilo již přes 5 milionů lidí. A to číslo ještě určitě razantně naroste, protože hra dnes konečně vychází i na PS4.