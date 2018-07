Z uklízení nepořádku a instalace sporáku je nečekaný herní hit

Provozovatelé největšího digitálního obchodu s hrami Steam zveřejnili seznam nejlépe prodávaných her první poloviny letošního roku. Mimořádně nás těší, že mezi dvanáctku těch nejúspěšnějších se dostal i český Kingdom Come: Deliverance, který přitom rozhodně není nijak masovou záležitostí (viz naše recenze).

Čistit okna na špinavém monitoru je opravdu zvláštní pocit.

Když se však podíváme na celý žebříček, najdeme tam většinou staré známé značky. O to více proto překvapí, že se v něm umístila i natolik bizarní záležitost, jakou je House Flipper. Hra, jejíž hlavní náplní je uklízení a opravování zanedbaných příbytků.

Jde tak o dalšího zástupce zvláštního žánru, kdy hráč není za hrdinu, ale naopak musí dělat činnosti až nebezpečně připomínající skutečnou práci. Simulátory operátora vysokozdvižných vozíků, řidiče linkového autobusu, popeláře nebo třeba traktoristy také rozhodně neoplývají adrenalinovými situacemi, ale umím si alespoň představit, že lidi láká vyzkoušet si řídit techniku, ke které se asi na vlastní kůži nedostanou.

V House Flipperu narazíte jen na klasické americké domky „z papíru.“

Proč však trávit čas úklidem virtuálního příbytku a instalací sporáku z jedniček a nul, když už několik dnů odkládám luxování ložnice a mytí oken? Na to se těžko hledá odpověď, ale 200 tisíc lidí, kteří si hru za necelý měsíc od vydání koupili, jasně dokazuje, že to není jen záležitost pro pár podivínů s obsedantně kompulzivní poruchou.

Pravdou je, že ve hraní House Flippera je něco uklidňujícího. Nakupujete zaneřáděné nemovitosti, které postupně dáváte do pořádku a vyděláváte na jejich prodeji. Netlačí vás u toho žádné časové limity a výsledky vaší „práce“ jsou okamžitě vidět. Přitom každý kdo někdy například vyklízel půdu nebo maloval pokoje, ví, jak zdlouhavá, špinavá a jednotvárná práce to je.

Rozmlátit kladivem pár zdí není tak zábavné, jak by to mohlo vypadat.

Tady stačí pár kliků, několikrát mávnout myší a zaneřáděný prostor rázem vypadá jako nový. U prvního či druhého domu je takový postup docela zábavný, ale rychle se to okouká a nastupuje stereotyp. Ostatně jako téměř v každé skutečné práci.

Tou nejzábavnější složkou mi tu přišlo navrhování vlastních interiérů. K dispozici je ohromné množství nejrůznějších druhů dlaždiček, typů podlah, nábytku, spotřebičů a všeho dalšího vybavení, které můžete kombinovat a instalovat do prostoru podle libosti. Jenže na to, aby se House Flipper dal využít jako prostředek k navrhování skutečných interiérů, obsahuje až příliš málo možností.

Stále tak jde „jen“ o obyčejnou hru bez nějaké přidané hodnoty. Stačí si hlídat ekonomickou stránku podnikání a plnit specifické požadavky vašich klientů. Od úvodního úklidu po bývalém příteli, který neunesl rozchod a nadělal v bytě svinčík, se časem dostanete až k rekonstrukci několikapatrového domu. S rostoucím množstvím peněz pak dostává hráč přístup ke stále lepšímu vybavení, navíc si vylepšuje svoji postavu (rychlost malování, automatické hledání skvrn atd.). Jenže to je bohužel jediná motivace k dalšímu hraní.

House Flipper je tak ve výsledku hodně specifickým produktem pro hodně specifické publikum. Na druhou stranu pokud vás zrovna toto téma láká, nic lepšího zřejmě neexistuje. Pohledná grafika a česká lokalizace ze hry dělají ideální relax po těžkém dnu v opravdové práci.