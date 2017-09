Co budete hrát o víkendu?

Jan Lysý - Tento víkend na mě čeká pot a krev, budu hrát DLC k drsné a nemilosrdné hře na hrdiny Nioh jménem Bloodshed’s End. Čeká mě tedy spousta nervování a možná i nějaká slza zoufalství ukápne :).



Ondřej Zach - Chci dát ještě pár zápasů v PC betě Call of Duty: WWII. Ačkoliv na příběhovou kampaň z druhé světové války jsem zvědav, multiplayerová beta mě oproti Jakubovi příliš neohromila. Což ovšem berte s rezervou, Jakub je velký fanda série, já nikoliv, několik posledních dílů jsem ani nehrál. Malé mapy mi nevadí, ale hra je na můj vkus až moc rychlá (možná jsem si zatím jen nezvykl) a nevypadá nijak extra. Popravdě mám asi větší chuť si zahrát Overwatch nebo koupit Season Pass do Battlefieldu 1. Dál budu pokračovat ve farmaření ve Story of Seasons: Trio of Towns a užívat si retro s retro konzolí SNES Mini (začala se prodávat v pátek).

Jakub Žežule - U mě žádná velká změna. Nejvíc času určitě strávím u Yakuzy 0 a jako multiplayerový doplněk poslouží Destiny 2. Chvilku bych rád strávil i u Pillars of Eternity, ale uvidíme, jestli jí japonský mafiánský epos pustí ke slovu.



Martin Zavřel - V Destiny 2 vrcholí sezonní událost „Faction Rally“, nicméně i zde Bungie nastavilo poměrně nízký strop pro hardcore hráče, takže se zřejmě o víkendu dostanu konečně i k jiným hrám. Budu muset dohnat postup přátel ve Final Fantasy XIV a s trochou štěstí bych mohl dorazit i ten Dishonored.



Petr Zelený - Protože jsem celý prodloužený víkend u příbuzných, bude to velká dieta, protože budu mít k dispozici jen tablet. Až po návratu do Prahy se zase vrhnu na Divinity Original Sin 2.

Honza Srp - Mám v plánu podívat se na prokletou akci LawBreakers, která je teď o víkendu k vyzkoušení zdarma. Jejích autorů je mi totiž upřímně líto, hra sklízí dobrá hodnocení, ale nikdo se do koupě moc nežene. Jinak vyšel Pinball FX3, který toho oproti dvojce moc nevylepšuje, ale sakra… je to pořád ten nejlepší pinball pod sluncem. Je na čase překonat nějaké staré rekordy!