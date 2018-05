Vzniká další hra podle seriálu Akta X

Akta X - David Duchovny a Gillian Andersonová

V únoru vyšla mobilní hra The X-Files: Deep State, žádný zázrak to ovšem nebyl. Podle Chrise Cartera, tvůrce slavného televizního seriálu, se ovšem pracuje ještě na další. V rozhovoru na stránkách X-Files News zmínil, že to bude „zajímavá příběhová videohra, jež se liší od té, která už byla spuštěna.“ Více prozatím není známo.