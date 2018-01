Je dobojováno. Hrou roku 2017 je Wolfenstein II, rozhodli čtenáři

1. Celkový vítěz - Wolfenstein II: The New Colossus

Hra roku 2017 - celkový vítěz

Hrou roku 2017 je podle čtenářů Bonuswebu prozatím poslední dobrodružství bijce nacistů B. J. Blazkowicze v příběhové střílečce Wolfenstein II: The New Colossus. Na paty mu ovšem celou dobu šlapala akční hra na hrdiny Horizon Zero Dawn, která vyšla exkluzivně na PlayStation 4. Rozdíl byl pouhých 72 hlasů. Třetí místo celkem bezpečně získal Assassin’s Creed Origins, jenž je zasazen do starověkého Egypta.

1. Wolfenstein II: The New Colossus

2. Horizon Zero Dawn

3. Assassin’s Creed Origins

Kompletní výsledky jsou k nahlédnutí zde.

2. Hra roku 2017 na PC - Wolfenstein II: The New Colossus

Wolfenstein II

Hra roku 2017 na PC

Na PC byla situace hned od začátku jasná: s přehledem vyhrála střílečka Wolfenstein II: The New Colossus. Tu se značným odstupem následuje akce Assassin’s Creed Origins, za níž je v těsném závěsu na třetím místě on-line vyvražďovačka PlayerUnknown’s Battlegrounds. Špatně si nevedla ani hra na hrdiny Divinity: Original Sin II, na kterou zbyla bramborová medaile.

1. Wolfenstein II: The New Colossus

2. Assassin’s Creed Origins

3. PlayerUnknown’s Battlegrounds

Kompletní PC výsledky jsou k nahlédnutí zde.

3. Hra roku na PlayStation 4 - Horizon Zero Dawn

Horizon: Zero Dawn (PS4)

Hra roku 2017 na PlayStation 4

Jasno měli i majitelé konzole PlayStation 4, u kterých jednoznačně zvítězila akční hra na hrdiny Horizon Zero Dawn. Ta zpracovává apokalyptickou vizi zase trochu jinak - současnost upadla v zapomnění, po světě se ovšem prohánějí stroje, které vzhledem i chováním napodobují pravěká zvířata. S méně než polovinou hlasů Horizon Zero Dawn skončil na druhém místě Assassin’s Creed Origins. Třetí místo už však patří opět exkluzivitě na PlayStation 4, a to akci Uncharted: The Lost Legacy. Pro zajímavost, Wolfenstein II je čtvrtý.

1. Horizon Zero Dawn

2. Assassin’s Creed Origins

3. Uncharted: The Lost Legacy

Kompletní výsledky z kategorie PlayStation 4 jsou k nahlédnutí zde.

4. Hra roku na Switch - The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Hra roku 2017 na Switch

Skvělý rok má za sebou nová hybridní konzole Switch od Nintenda. Polovinu všech hlasů si mezi sebou přerozdělily dva tituly: hra na hrdiny The Legend of Zelda: Breath of the Wild a s odstupem perfektní hopsačka Super Mario Odyssey. Třetí jsou akční závody Mario Kart 8 Deluxe, o dva hlasy méně, a tudíž bramborovou medaili, má strategie Mario + Rabbids: Kingdom Battle.

1. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

2. Super Mario Odyssey

3. Mario Kart 8 Deluxe

Kompletní výsledky Switche jsou k nahlédnutí zde.

5. Hra roku na Xbox One - Assassin’s Creed Origins

Assassin's Creed Origins

Hra roku 2017 na Xbox One

Majitele konzole Xbox One letos nejvíce zaujal starověký Egypt v podání akce Assassin’s Creed Origins. Na druhém místě je Wolfenstein II: The New Colossus, třetí příčku vybojovaly parádní závody Forza Motorsport 7, které lze hrát kromě Xboxu One i na PC. Kompletní výsledky z kategorie Xbox One jsou k nahlédnutí zde.

1. Assassin’s Creed Origins

2. Wolfenstein II: The New Colossus

3. Forza Motorsport 7

Děkujeme všem, kteří se letošní ankety zúčastnili. Dejte nám vědět, zda se vám rozdělení na další kategorie - platformy líbilo, nebo zda preferujete původní model jedné ankety.