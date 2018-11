Hráči Battlefieldu oslavili konec první světové války dočasným příměřím

Několik hráčů válečné střílečky Battlefield 1 uctilo sté výročí konce první světové války tím, že po sobě během probíhajícího zápasu na krátký čas přestali střílet. Jak dokládá krátké video níže, vojáci obou znepřátelených stran na sebe v symbolických 11 hodinách a 11 minutách chvíli koukali a místo obvyklých nadávek do společného chatu vzdali hold padlým hrdinům.

Jenže jak už to tak u hezkých nápadů na internetu bývá, ne všichni se této originální piety chtěli zúčastnit. Krátké příměří tak brzy narušil nečekaný útok stíhačky a celé video končí tím, že „kameramana,“ který video nahrál na sociální sít reddit, někdo zezadu ubodal. Ale ruku na srdce, čekal opravdu někdo, že by to snad mohlo dopadnout jinak?

"This is the 100 Year Anniversary of the End of WW1. On the 11th Hour we stopped fighting."



Battlefield 1 players stop shooting each other to commemorate the end of World War 1.https://t.co/bvYTAzK2vE