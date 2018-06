Hráči Frostpunk dostanou zdarma spoustu nového obsahu

Frostpunk DLC

Jestli měla mrazivá strategie Frostpunk (naše recenze) nějakou chybu, tak jí byla až příliš předskriptovaná kampaň, která prakticky znemožňovala opakované hraní. Autoři z 11 bit studios však o tomto nešvaru ví a plánují do hry postupně přidávat spoustu nového obsahu, a to zcela zdarma. Těšit se můžete na dva nové herní módy, další příběhovou kampaň a cosi nazvané Winter Snapshots. Že by foto mód?