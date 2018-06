Závislost na hraní her je duševní porucha, uznala WHO

WHO zařadila poruchu do mezinárodní klasifikace nemocí jako zvláštní položku, aby zemím umožnila „lépe se připravit na identifikaci tohoto problému“.

Seznam nemocí uznávaných WHO bude mít nově asi 55 tisíc položek. Závislost na digitálních hrách či videohrách je popsána jako vzor chování, kdy hráči zcela ztrácejí kontrolu nad časem stráveným ve hrách a dávají mu prioritu nad ostatními životními potřebami, bez ohledu na negativní následky, které takové chování přináší.



Celkově jsou hlavní charakteristiky velmi podobné těm, které jsou diagnostikovány u lidí s problémy v oblasti hazardních her či návykových látek, řekl CNN psychiatr Vladimir Poznyak z odboru WHO pro duševní zdraví a zneužívání návykových látek. Gambling zmiňuje proto, že je to taktéž klinický stav, který není spojen s užíváním psychoaktivní látky. Pro stanovení diagnózy musí jít ovšem o vzorec chování, který trvá nejméně dvanáct měsíců, dodal.

Podle doktora Shekhara Saxeny, který vede oddělení WHO pro duševní zdraví, je rozhodnutí zařadit poruchu související s hraním videoher na seznam psychických poruch založeno na vědeckých důkazech.

Kritici kroku WHO, mezi nimiž je například i doktorka Joan Harveyová z Britské psychologické společnosti, varují před zbytečnými obavami rodičů dětí, které hrají videohry. Skutečnou poruchou podle Harveyové trpí jen malé množství hráčů.

Aktualizovaná verze mezinárodní klasifikace nemocí, na které se pracovalo posledních deset let, bude oficiálně členským zemím WHO představena v květnu příštího roku. Přijata by měla být v lednu 2022.