Jaké porno se líbí hráčům videoher: s Pokémony, D.Va a Mileenou

Nejpopulárnější server s neplacenými erotickými videi Pornhub zveřejnil statistiky za loňský rok. A jsou to vskutku zajímavé údaje.

Co si budeme povídat, střílečky a porno se ovládají lépe myší než gamepadem.

Věděli jste třeba, že průměrná délka návštěvy Pornhubu dělá bez vteřiny 10 minut? To je déle než trvá průměrná soulož.

Nedávno se také pod naším článkem o kreslených erotických videohrách jeden z čtenářů v diskusi podivoval, že na něco takového vůbec někdo kouká. Přitom hentai bylo vloni na těchto stránkách hned po lesbičkách nejvyhledávanějším slovem.

Proč o tom píšeme na Bonuswebu? Protože i hráči samozřejmě patří mezi návštěvníky Pornhubu. Abych citoval zdrojový dokument: co může být lepšího, než odpočinout si od počítačových her tím, že si pohrajete i sami se sebou? Podívejme se tedy blíže na statistiky, které mají spojitost s naším oborem.

Lidé koukají na porno i na kapesní konzoli Nintendo 3DS.

Že na lechtivé snímky přistupuje o téměř 25 % více lidí z Playstationů než z Xboxů, by se asi dalo očekávat. Odpovídá to totiž zhruba podílu obou značek na trhu. Nedovedu si však vysvětlit více než 100% meziroční nárůst sledovanosti porna z kapesní konzole Nintendo 3DS. Vždyť má rozlišení jen 400 x 240 pixelů! Co na tom malém displeji proboha může někdo vidět?

Mnohem zajímavější jsou však údaje o tom, které herní postavy jsou mezi uživateli Pornhubu nejoblíbenější.

Statistiky nelžou, D.Va je nejvíce sexy herní postavou dneška.

Jasnou dominanci má populární multiplayerová střílečka Overwatch od firmy Blizzard. První místo totiž patří výrazně nalíčené Asiatce přezdívané D. Va, hned za ní je andělská Mercy a trojici neoblíbenějších uzavírá infantilní Tracer.

Sexsymbol mé generace Lara Croft je až na pátém místě, předběhla ji totiž zrzka Misty z Pokémonů. Pokémoni vůbec rajcují překvapivou spoustu lidí, protože v Top 20 je postav z jejich světa celkem 6. A to včetně samotného Pikačua. Ano, toho žlutého zvířátka, které dělá „pika, pika.“

Tohle není horor, ale porno s Pikačuem.

Z tohoto hlediska pak už asi ani nikoho nepřekvapí, že se do seznamu probojovala i Mileena z Mortal Kombatu, která má sice krásné tělo, ale místo spodní půlky obličeje jen zubatou tlamu. Tu sice běžně zakrývá rouškou, ale ve videích na Pornhubu nezakrývá vůbec nic.

Některé porno variace jsou vskutku absurdní a spíše než aby se člověk vzrušil, musí se bránit smíchu. Viz pár vybraných v galerii u článku.