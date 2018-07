Ani tahové strategie nebo hry pro děti nejsou v bezpečí před pornem

Internetové pravidlo číslo 34 tvrdí, že neexistuje žádná forma obsahu, ze které by nešlo udělat porno. Od kreslených seriálů s poníky přes excelové tabulky až po prototypy umělé inteligence, vždy se najde způsob, jak danou věc zneužít pro prezentaci čuňačinek.

Proti gustu...

Porno je dnes úplně všude a počítačové hry samozřejmě nejsou výjimkou. Specializovaná produkce herních firem typu Nutaku (viz náš starší článek) vydělává miliony dolarů, ale zpravidla se nedá příliš hrát. Proto lidé neoficiálně vytvářejí pornomodifikace klasických her, nejpopulárnější jsou v tomto ohledu ty s otevřeným světem jako například The Sims nebo Skyrim. Jenže existuje hrstka fanoušků, která se nebojí ani okrajovějších titulů.

Tak například pixelartová 2D skákačka Starbound, ve které je vaším cílem kolonizovat mimozemské světy, se díky práci fanoušků rozrostla o novou rasu Latexanů nebo postavu „Floranské štětky Fuchsie“. Své pornomodifikace se dočkala i nesmírně komplexní historická strategie Crusader Kings.

Bude se při vyjednávání s mimozemšťany víc hodit sexuální dominance anebo naopak submisivita?

Ani stratégům se totiž evidentně nevyhýbají sexuální choutky, a tak je různých lechtivých doplňků k dispozici přehršel. Díky modu The School of Sappho můžeme například vládnout světu jakožto lesbické impérium a dokonce i konvertovat populaci k homosexualitě. Mod Darkest Perversions pak hru prakticky mění k nepoznání a kromě fantasy stylizace přináší i úplně nové mechanismy.

Ono vůbec hry od švédské společnosti Paradox Interactive jsou mezi pornomoddery hodně oblíbené. Dokonce se dostalo i na vesmírnou strategii Stellaris, která vzhledem připomíná spíše účetní rozvahu než počítačovou hru. A není to jen o přidaných obrázcích souložících mimozemšťanů, tvůrci si s tímto modem dali spoustu práce a vymysleli řadu unikátních mechanik. Mezi vlastnostmi hráčovy postavy tak nově najdeme položky jako sexuální dominace, pojídání spermatu nebo vysokoobjemovou ejakulaci.

Slvékací poker je out, teď frčí svlékací Hearthstone.

Ve světle těchto faktů už asi nikoho nepřekvapí, že se pornoverze dočkal i karetní Hearthstone. Co na tom, že obsahuje naprosté minimum grafiky a je u ní potřeba pořádně se soustředit a přemýšlet? Ani to neodradilo člověka s přezdívkou Whiskey_And_Cigars od toho, aby strávil spoustu času nahrazováním stávajících obrázků jejich erotickými variantami. Proč? Protože se prostě „rád kouká na prsa“, jak řekl pro magazín PC Gamer.

Chudák Mario se těch vtípků o instalatérech nikdy nezbaví.

Pravidlo 34 se samozřejmě nevyhnulo ani Nintendu, které je známé naprostou uzavřeností své platformy. Přesto dokázali hackeři nějakým způsobem nahradit své herní avatary porno obrázky, a internet se tak pomalu plní příspěvky vyděšených rodičů, kteří nemohou nechat v klidu děti hrát už ani roztomilého Maria.

Porno je prostě úplně všude a pokud budete chtít, můžete si jím zpříjemnit prakticky každou hru, Solitairem počínaje a moderními blockbustery konče. Otázka tedy není, jestli něco takového vůbec existuje, ale kolik času vám zabere to najít.