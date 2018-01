Chtěli dělat skvělé hry, ale uspěli až díky pornu

Historie firmy Nutaku připomíná příběhy o naivních děvčatech, která odjíždějí do Hollywoodu dělat hereckou kariéru, aby nakonec skončila u porna. I tady byla na začátku spousta ideálů a touha prosadit se, jen ne na stříbrném plátně, ale v herním byznysu.

Naivní začátky

V roce 2012 to ještě vypadalo, že na mobilních hrách může zbohatnout každý, stačí jen vsadit na kvalitu. S touto představou byla založena společnost Super Hippo Studios, která se pustila do tvorby „tower defense“ titulu Pirate Legends. Vývoj trval rok a spolkl téměř milion dolarů (cca 20 milionů korun), ale vysoké ambice byly na hře vidět vidět první pohled.

Krásná grafika a spousta originálních nápadů zaujaly jak hráče, tak kritiky a vypadalo na pořádný úspěch. Jenže známky v recenzích jsou jedna věc, finanční úspěch druhá a z investované částky se autorům vrátila sotva polovina. Přesto se šikovný tým nevzdal a zkusil to ještě jednou.

Vybrat z produkce Nutaku screenshoty, které vůbec můžeme na našich stránkách publikovat, dalo hodně práce.

Skákačka Don’t Be Squared byla o poznání skromnější a náklady se podařilo srazit až na 200 tisíc dolarů. Jenže to dopadlo ještě hůře. Hra vyloženě propadla a vydělala jen zhruba 15 tisíc dolarů.

V prostředí ničím neregulovaných obchodů Appstore, Google Play a dnes už i Steam, kde měsíčně vycházejí stovky her, se dá uspět jen s obrovskými investicemi do marketingu a ještě větší dávkou štěstí. Ani jednoho se však týmu nedostávalo.

Situace už byla opravdu vážná, jenže pak přišel onen geniální nápad. Místo aby se vývojáři chtěli zalíbit všem a snažili se uspět mezi stovkami až tisíci podobných produktů, vybrali si užší cílové publikum, pro které založili samostatnou společnost Nutaku.

Díra na trhu

Japonské zobrazení erotiky je často svérázné.

Nutaku původně začínala jen jako lokalizační a distribuční platforma, která hráčům na Západě překládala obskurnější kusy japonské produkce, do kterých se velikým firmám nechtělo. Samozřejmě rychle došlo na hentai, což jsou pornografické komiksy, v nichž infantilně vypadající dívky s velikýma očima a ještě většími prsy dělají… prakticky vše. Od převlékání se za roztomilé králíčky až po souložení s chobotnicemi. A spojení jednoduchých her s bizarní japonskou sexuální produkcí se pro Nutaku stalo zlatým dolem.

Jediný rozdíl oproti ostatním „spoj 3“ titulům jsou erotické scény mezi levely.

Při spuštění nabízeli pouhé čtyři hry přeložené z japonštiny, ale díky ohromnému úspěchu rychle začali s vývojem vlastních titulů. Z původně neúspěšných Super Hippo Studios se rázem stal exkluzivní partner, který vytváří pro Nutaku podstatnou část obsahu. Ani oni však nejsou schopní uspokojit stále rostoucí nabídku a proto Nutaku aktivně vyhledává menší vývojáře, kterým nabízí finanční pobídku, za to, že do svých her přidají erotické prvky a výsledek budou prodávat přes jejich stránky. Nejde tu přitom o žádné drobné, na investice mají v Nutaku rozpočet 10 milionů dolarů (cca 200 milionů korun).

Pravidlo 34

Erotický remake Road Redemption je zatím zřejmě tou nejambicióznější hrou, kterou Nutaku chystá.

Nejnověji se jim podařilo ulovit například tvůrce motorkářské mlátičky Road Redemption EQ Games. Někdy během letošního roku tak vyjde porno verze této populární hry, která si ponechá hratelnost originálu jen k tomu přidá potřebnou omáčku pro dospělé. Přestávky mezi misemi okoření zcela nový příběh, v němž se bude zřejmě hodně souložit. Ale jinak půjde o stejnou hru, která má mimochodem na Metacriticu hodnocení 73 %. A není pochyb o tom, že se bude dobře prodávat.

Pixelartové skákačky jsou poslední dobou opět v kurzu a v Nutaku jsou si toho samozřejmě vědomi.

V současné době má Nutaku v nabídce kolem stovky her od laciných free 2 play variací na „spoj 3“, které si zahrajete na mobilu či přímo v prohlížeči, až po komplikované strategie a RPG v ceně přesahující 40 dolarů (800 korun), zabírající na disku několik GB. Není nic, co by autorům bylo svaté, takže ať si vyberete jakýkoli titul, vždy si můžete být jistí, že tam na vás čekají obnažené dívčiny. Názvy jsou poměrně výstižné: Harem Heroes, Please Bang My Wife, Bitch Hunter, Detective Masochist či třeba Cum On! Bukkake Ranch! neponechávají příliš prostoru k představám. Nejčastěji jde o tak zvané „simulátory randění,“ ne nepodobné klasickým gamebookům, ale vyberou si i náročnější hráči.

Samotná erotika je pro Nutaku až nadstavbou, tím hlavním je prý hratelnost. „Kdyby lidé chtěli porno, zajdou si na Pornhub, kde je ho spousta a navíc zadarmo. K nám chodí, protože naše hry jsou zábavné,“ řekl ředitel společnosti Mark Antoon magazínu PC Gamer.

Pro autory her je pak Nutaku platformou, kde mají prostor dostat svou produkci k více lidem, než přes tradiční distribuční kanály. Jako příklad si můžeme vzít hru Crush Crush, která vyšla v roce 2016 na Steamu bez větších ohlasů. Stačilo přidat několik málo erotických scén a na Nutaku se ve své kategorii rázem zařadila mezi ty nejoblíbenější, nyní vydělává desetkrát více peněz než dosud.

Někteří vývojáři prý zpočátku nabídky ze strany Nutaku odmítají a věří, že se jejich hry budou prodávat dobře i bez toho. Jenže často to netrvá ani týden od vydání hry, než přijdou o veškeré iluze a sami volají zpátky.

Více pravidel než Steam

Tactics Elemental je na první pohled obyčejné RPG s tahovými souboji. Ale pak to přijde.

Ačkoli hentai pornografie zřejmě nemá žádné hranice, Nutaku se řídí jistým morálním kodexem.

Pedofilie, zoofilie a znásilnění je tabu o kterém se nediskutuje. Mohli bychom samozřejmě namítat, že už samotné znázornění žen jakožto objektů, sloužících jen k ukojení mužských choutek, je také nemorální, ale debatovat o škodlivosti pornografie přísluší jiným.

Přesto před tímto problémem provozovatelé serveru, který má pravidelně více než 22 milionů návštěvníků měsíčně, oči úplně nezavírají.

Nutaku je tak úspěšná firma, že prodává i klasický merchandise, jako trička nebo mikiny.

Například jinde populární hru House Party prý nenabízejí proto, že obsahuje scénu, v níž musíte donutit k pohlavnímu styku dívku pomocí vydírání. Na Steamu je přitom House Party v době psaní článku stále k dostání (na rozdíl od edukativní You Must Be 18 or Older to Enter, ale to už je zase jiný příběh).

Méně než hry, více než porno

Má Nutaku co nabídnout i hráčům zvyklým na klasické velké AAA hry? Nejspíše ne. Navzdory mnoha herním žánrům je katalog Nutaku poněkud jednotvárný a po letmém vyzkoušení několika titulů mám pocit, že jsem viděl všechny.

Je to prostě specifický žánr, který místo realistické grafiky a uvěřitelných světů láká na nekonečnou zásobu nahotinek a možnost ovládat hry jednou rukou.