Stáhněte si zdarma brutální řežbu Warhammer 40 000: Space Marine

Když Space Marine v roce 2011 vyšel, žádných velikých ovací se mu nedostalo. Nebylo to však proto, že by šlo o špatnou hru. Hodnocení recenzentů se pohybovala kolem 80 % (v současné době Metacitic ukazuje 74 % od odborné kritiky a 75 % od uživatelů), jenže problémy vydavatelství THQ se podepsaly na nedostatečné reklamní kampani. Z plánované trilogie tak sešlo a s největší pravděpodobností se dalších dílů nikdy nedočkáme.

To by vám však nemělo zabránit v tom si hru alespoň vyzkoušet. Žánrově jde o ryzí akci, podobnou například konzolovému hitu Gears of War. V roli kapitána Tita, vesmírného mariňáka z kapituly Ultramariňáků a ostříleného veterána bezpočtu bitev, bráníte svět Graia před nájezdy krvelačných orků. Béčkový příběh, spousta obrovských zbraní a potoky krve spolehlivě pobaví i dnes. Vzhledem ke svému stáří navíc nevypadá grafika vůbec špatně.

Takže co musíte udělat, pokud si chcete poslední prázdninový víkend zpříjemnit touto hrou? Je to jednoduché, klikněte na tento odkaz, přidejte si hru do nákupního košíku, vyplňte všechny nezbytné informace a poté vám do e-mailové schránky přijde odkaz s unikátním kódem. Ten stačí aktivovat na Steamu a pak už vám nic nebrání vrhnout se po hlavě do masakrování nekonečných zástupů krvelačných orků. Jen si pospěšte, akce končí v sobotu 1. září v sedm hodin večer.