Hry zdarma pro předplatitele PS Plus: Beyond a Rayman Legends

Květnová nabídka her pro předplatitele služby PS Plus je celkem slušná. Kontroverzní Beyond: Two Souls (naše recenze) působí jako reklama na chystaný Detroit: Become Human od stejného scenáristy, skákačka Rayman Legends (naše recenze) pak potěší především fanoušky kooperace. Majitelé konzolí PS3 a PS Vita kromě toho dostanou ještě Risen 3: Titan Lords, Eat Them!, King Oddball a Furmins.

Beyond Two Souls