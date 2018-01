Firma HTC představila vylepšenou helmu pro virtuální realitu

Přestože momentálně kolem virtuální reality panuje spíš lehká deziluze, vývoj v tomto odvětví jde stále rychle kupředu. Firma HTC, která už stihla v popularitě překonat konkurenční Occulus Rift, nyní oznámila vylepšenou verzi své helmy Vive.

Fallout 4 VR je jedna z nejlepších her pro virtuální realitu

Tou nejdůležitější změnou bude duální OLED displej s rozlišením 2880 x 1600 pixelů, což představuje oproti starší verzi nárůst o 78 %. Jemnější rozlišení umožní mimo jiné lepší čitelnost textů, čímž se zvýší použitelnost helmy především v neherních aplikacích. To však neznamená, že by nebyla pro hráče. Během představovacího videa jsme totiž mohli vidět ukázky z DOOM VFR či Falloutu 4 VR.

Úpravy se dále dočkala i celková ergonomie přilby, která je nyní o dost pohodlnější a má integrovaná sluchátka.

Vive Pro nemá nahradit původní Vive, spíše jde o dražší variantu pro profesionály. O kolik bude dražší, není dosud známo, stejně jako datum vydání. Mělo by to být letos.

Ještě zajímavěji pak vypadá bezdrátový adaptér ViveWireless, který stojí na technologii Intel WiGig. Pokud by se totiž podařilo zbavit virtuální přilby všudypřítomných kabelů, byl by to pro celé odvětví obrovský skok dopředu. Bohužel na bližší detaily si také budeme muset ještě počkat.