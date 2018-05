Humble Bundle rozdává zdarma indie střílečku The Red Solstice

Po delší době tu máme opět nějakou tu hru zdarma, tentokrát to však není žádná extra pecka. Nezávislá střílečka The Red Solstice má sice na Metactriticu od uživatelů slušných 79 %, žádnou díru do světa však neudělala. Ale jak se říká, darovanému koni na zuby nekoukej, takže pokud si chcete rozšířit knihovnu na Steamu, můžete si hru zcela zdarma pořídit tady. A rovnou ji doporučte i kamarádům, kooperativní mód je až pro osm hráčů najednou.