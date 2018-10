Sleva roku? Batman a Shadow of Mordor jsou dočasně k mání za 20 Kč

Jako již tradičně je celá nabídka rozdělená do tří kategorií, podle peněz, které je potřeba utratit.

Díky nadšencům si můžete do Mad Maxe nahrát i neoficiální češtinu.

Už v té nejnižší však najdeme pecky nejtěžšího kalibru: Batman: Arkham Origins (naše recenze) a Shadow of Mordor (naše recenze) za necelé jedno euro? To prostě nejde nevzít. A to ani nemluvím o tom, že Shadow of Mordor je rovnou v GOTY edici, tedy se všemi doprovodnými DLC a ještě k tomu všemu dostanete skvělou hopsačku Scribblenauts Unlimited.

Přihoďte ještě 4 eura (cca 100 Kč) a máte k tomu navíc vynikající mlátičku Injustice, postavenou na licenci komiksového vydavatelství DC (naše recenze) a nedoceněnou akci Mad Max od Avalanche Studios (naše recenze). V každé z těchto her lze strávit klidně i desítky hodin, takže po nejdražší úrovni, která obsahuje Batman: Arkham Knight za 12 eur (cca 300 Kč) už ani sahat nemusíte. Ale samozřejmě ani jejím nákupem neprohloupíte, těch 90 % jsme jí v recenzi neudělili jen tak pro nic za nic.

Akce bude na této adrese trvat ještě následujících 14 dní, ale tady není důvod otálet. Nastupující zima tak snad nebude tak hrozná, že?