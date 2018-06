Ulov si monstrum a zkus to přežít. První dojmy z Hunt: Showdown

O hře Hunt jste nejspíš slyšeli poprvé v roce 2014. S podtitulem Horrors of the Gilded Age mělo jít o kooperativní akci připomínající Left 4 Dead. Jenže od té doby došlo ke kompletnímu překopání herních principů a projekt se raději přejmenoval. Dnes tu máme Hunt: Showdown, originální multiplayerovou akci pro vyhraněné publikum.



Mlýnek na maso

Hunt Showdown

Principem hry je lov monster. S parťákem nebo sólo si vyberete jednu ze zakázek a jdete lovit. Nemáte tušení, kolik dalších lovců kontrakt vzalo, ani kde se lovené monstrum nachází. První, co tedy musíte udělat, je vydat se na průzkum stop. Ty hledáte pomocí svého „astrálního“ temného zraku: realita potemní a vy na dálku vidíte modrý roj světlušek, což označuje místo, kde se nalézá stopa. Pokud najdete tři stopy, získáte přesnou lokaci brlohu lovené potvory.

Vydáte se tedy na konfrontaci, která dost možná skončí vaší smrtí. Bossové jsou dost tuzí, ale bohužel jsou ve hře zatím jen dva. První je Butcher, velké namakané hovado s enormní silou, klasický to hlavní protagonista slasher filmů, a druhý pak hbitý jedovatý pavouk. Na oba platí pořádná dávka olova, ale každý je na něco citlivější. Na pavouka třeba funguje oheň.

Hunt Showdown

Po lítém boji přichází fáze zapuzování do pekla, několikaminutová pasáž, kdy střežíte kořist, která se pomalu rozpadá a mizí do pekelných hlubin. V tento moment už místo kořisti vidí i všichni ostatní lovci, tedy i ti, kteří dosud nenašli stopy. Když je mršina rozložená a vy si odnášíte svou kořist, připravte se na poslední, nejadrenalinovější fázi klání. Útěk před ostatními hráči, kteří chtějí kořist pro sebe. Jen tak se neschováte, ostatní hráči mohou sledovat vaši přibližnou polohu za pomoci temného zraku. Upalujete jak splašení k jednomu z únikových míst. Pak přijde rána a vy padáte mrtví k zemi.

Hunt Showdown

Lovec je ve světě Hunt: Showdown odpočitatelná položka a zároveň to nejdůležitější, co máte. Zemřít je snadné, jedna mezi oči a je po vás, a pak musíte najímat nového lovce hezky od nuly. Nebezpečí představují i řadová monstra, zombie, psi i takzvaná chodící hnízda. Pokud vám lovce v průběhu mise zabijí, dostanete jen drobnou peněžní odměnu za tu trochu práce a polovinu zkušeností do své bloodline (něco jako globální level). Pakliže ovšem přežije (ať už s trofejí, nebo bez) a doklepe to do únikového bodu, získá lovec zkušenosti i pro sebe.

V ten moment se otevírá celá řada RPG prvků: zvyšování zdraví, přidávání pasivních schopností, které může lovec mít, a zároveň i upgrade vybavení za lepší zbraně, lékárničky, granáty. Ty otevíráte levelováním bloodline. Lovec, který dosáhne 25. úrovně, může do důchodu, což převede veškeré jeho zkušenosti a vybavení do vaší bloodline.

Hra se zvukem

Hunt Showdown

Vše výše zmíněné už stačí na zábavnou a zajímavou hru kombinující roguelike prvky, kooperativní a kompetitivní multiplayer a celou řadu různých taktik. Ale Hunt má ještě jedno pořádné eso ve svém bahnem zamazaném rukávu. Stejně jako Hellblade: Senua’s Sacrifice, tak i Hunt: Showdown využívá potenciálu binaurálního zvuku. Na rozdíl od Hellblade však nejde pouze o nástroj k navození atmosféry, ale regulérní herní mechanismus.

Hunt Showdown

Zvuk ve hře hraje nesmírnou roli. Je plastický, můžete podle něj určovat pohyby monster, bossů i soupeřících hráčů. Pro tyto případy je celá mapa poseta zvukovými pastmi. Jsou to místa, která udělají pořádný rambajz a prozradí vaši pozici na stovky metrů daleko. Mohou to být hejna vran, umírající koně, rozbité sklo i mnoho dalšího. Máte-li nastražené uši, jste na dobré cestě přežít. Čím tišší budete, tím lépe pro vás. Nejvíc se tedy vyplatí pomalý, rozvážný taktický postup.

S parťákem po boku

Kouzlo binaurálního zvuku poznáte i v kooperaci. Nejenže slyšíte parťáka přesně z místa, kde stojí, ale také jen na určitou vzdálenost. Pokud jste tedy za zavřenými dveřmi spolu s pavoukem a on na druhé straně mola, neuslyší vás, ani když budete řvát z plných plic. Odzkoušeno. To samé se týká i voice chatu.

Hunt Showdown

Jste moc daleko? Smůla, nepokecáte. V praxi to funguje nadmíru dobře, ale určitě by nebylo od věci umožnit voice chat i v menu. Ať už proto, že chcete kolegu seřvat za to, že vám nekryl záda, nebo jen abyste dohodli další kontrakt. Ty se jednou za pár hodin mění, ale nečekejte žádné razantní změny. Týká se to pouze denní doby a monstra. Můžete vzít i kontrakt na obě monstra na jedné mapě, což opět vede ke změně taktiky.

Přehlídka karikatur

Vizuálně Hunt: Showdown zaujme na první pohled. Pohání ho CryEngine, což mluví asi za vše. Hra má hororovou atmosféru a odpor vzbuzující monstra. Designeři se vyřádili a i běžní zombíci vypadají, že byste se jich raději nedotkli ani pádlem: hnijící kusy masa, orvané cáry, hlavy zavřené v groteskních klecích. Pravděpodobně si vzpomenete na první Evil Within. Chválu zaslouží i zatím jediná hratelná mapa: bažiny.

Hunt Showdown

Asi aby hra nebrala až tak velký výkon (je hodně náročná, bez nadupané mašiny si teď moc nezahrajete a loadingy jsou slušně řečeno úmorné), tak tvůrci rozhodli, že mrtvoly budou mizet asi sekundu po skolení. Ve finální verzi snad těla zůstanou, aby mohla být dalším indikátorem působení lovců v okolí.

Velký potenciál a velké plány

Myslím, že Hunt: Showdown tak, jak je nyní, bude hrou pro hodně vyhraněné publikum, které má rádo pomalejší, taktickou, náročnější akci. Autorům se daří skloubit mnoho fungujících modelů do jednoho, ale Crytek má mnohem ambicióznější plány.

Hunt Showdown

Ve hře přibudou zbraně, nedávno arzenál rozšířila sniperka a granáty, ale dojde i na kuše, házecí nože a dokonce i craftovací systém. Snad je v plánu i několik nových map, řadových monster a bossů v základu hry. Doufejme, že nikoli v podobě placených DLC, jak je dnes trendem. Vzhledem k finanční tísni Cryteku by nepřiměřené dojení naneštěstí dávalo

smysl.

Nedostatek zajímavých nepřátel je momentálně hlavní problém, který se hrou mám. Slintající pavouk není zrovna vrchol originality a to platí i o hulkovském Butcherovi, jehož největší specialitou je mrštit po vás ohnivou kouli. Kam se poděla originalita v podobě čarodějnice z dema 2014, která vás vtahovala do svého světa nočních můr?

Momentálně je největší a nejlukrativnější zábavou lov jiných lovců. V tom je Hunt zatím velmi dobrý, protože příliš nezvýhodňuje lovce na vyšších levelech. Jistě, můžete mít více zdraví, více pasivních dovedností, ale stejně nikdy nedosáhnete pocitu neohroženosti a neporazitelnosti. Stres a stihomam vás doprovázejí na každém kroku a tak to v této hře má být.

Druhým zásadním nedostatkem je umělá inteligence tupá jak tykev, čímž tedy myslím opravdu nezměrně tupá. Pokud se plížíte, můžete klidně zombíkovi masírovat záda pažbou a on si toho ani nevšimne, ale nedej bože, abyste od něj deset metrů daleko ušli dva kroky normálním tempem.

To se pak na vás vrhne každá nenažraná potvora v okolí. Přepracování umělé inteligence je ovšem také na seznamu vývojářů.

Lov může začít

Hunt: Showdown je stále v tvůrčím procesu, stále se upravuje a mění, dost se proměňuje balanc zbraní, kterým se jemně ubralo na účinnosti, doplňuje se obsah a ladí hratelnost. I když to bude proti srsti mnoha hráčům zvyklým na akční multiplayerové hry, doufejme, že obtížnost a nekompromisnost zůstane tak, jak je. Neustálý pocit zranitelnosti spolu s perfektně zvládnutým ozvučením vytváří jedinečný multiplayerový zážitek, který se snad bude jen zlepšovat. Pokud přetrpíte dlouhé loadingy a občasné výpadky serverů, můžete do špinavého businessu lovců bez obav naskočit už teď.