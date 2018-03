Immortal: Unchained zavání průšvihem, zatím je to zábava pro masochisty

15:00 , aktualizováno 15:00

Nioh, Dark Souls, The Surge, Bloodborne. Do téhle party by se rádo zařadilo i nové RPG Immortal: Unchained. Po vyzkoušení alfaverze se ovšem dost obávám, že tenhle titul se bez razantních změn podívá tak akorát do propadliště dějin.