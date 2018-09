Strategie Industries of Titan se připomíná trailerem

Chystaná strategie Industries of Titan sice ještě nezná termín vydání, ale už teď vypadá nadmíru lákavě. Kromě budování vesmírné kolonie se bude ve hře i bojovat, což ukazuje nový atmosférický trailer. Za hrou stojí studio Brace Yourself Games známe svým pixelartovým titulem Crypt of the NecroDancer. Toto vypadá na přestup do vyšší ligy.