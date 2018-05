Sci-fi RPG Insomnia uspělo na Kickstarteru, vyjde ještě letos

Zajímavě vypadající sci-fi RPG Insomnia: The Ark uspělo v roce 2014 na Kickstarteru, když se jeho autorům podařilo vybrat přes 90 tisíc dolarů (necelé dva miliony korun). Ruští vývojáři tehdy slibovali, že hotovo bude do konce roku 2015, nakonec jim to zabralo ještě o pár let více. Nyní to však vypadá, že už se konečně blíží do finiše a hra by měla vyjít ještě letos.



A o co že půjde? Děj Insomnie se odehrává na obrovské mezihvězdné stanici, na které už žije několikátá generace obyvatel. Hlavní hrdina se probouzí z dlouhé hibernace a jeho úkolem bude najít pro posádku nové místo k životu.

Autoři slibují komplexní hratelnost se spoustou možností, jak si svého hrdinu přizpůsobit požadovanému stylu hraní. Budete se muset vypořádat s únavou, hladem, žízní či různými nemocemi. Dojde samozřejmě i na souboje, které budou řešeny v reálném čase, nicméně spíše než akční mají být strategické.

Podle traileru to vypadá slibně, trochu zarážející je jen fakt, že je podobně ambiciózní hra plánovaná pouze na PC platformu.