Interaktivní seriály od Netflixu lze hrát i na televizním ovladači

Tzv. interaktivní filmy byly dlouho vnímány jako podřadná forma zábavy. Hráčům klasických her přišly jejich mechanismy až příliš primitivní, fanoušky klasických filmů pak nedokázaly zaujmout svým amatérským zpracováním (více o tématu si můžete přečíst v našem dvoudílném článku).

Interaktivní filmy z 90. let byly až na vzácné výjimky příšerné.

Jenže po mizerných začátcích se žánr dokázal plně etablovat a to především díky firmě Telltale Games. V jejich interaktivních seriálech sice veškeré větvení příběhu bylo jen iluzí a ať se hráč rozhodoval jakkoliv, po pár minutách se děj vždy vrátil do původních kolejí, ve výsledku to však až tak nevadilo. Hlavní byl skvěle napsaný příběh, vše ostatní už představovalo jen zajímavý bonus.

Díky licenci na ty největší popkulturní značky (Walking Dead, Batman, Minecraft) a jednoduché hratelnosti dokázal Telltale oslovit i mainstreamové publikum, které jinak hry vůbec nehraje. Stále však šlo o klasickou videohru k jejímuž spuštění jste museli mít buď výkonný počítač, nebo konzoli a to si kvůli jedné, dvěma hrám ročně chce kupovat jen málokdo.

Už jen možnost vybrat si pohlaví hlavního hrdiny dělá z Minecraft Sotry Mode zajímavou událost.

Díky chytrým televizím je však už dnes možné tyto seriály nabídnout daleko širšímu publiku. Streamovací služba Netflix do své nabídky zařadila tři sezony interaktivního seriálu ze světa Minecraftu od Telltale Games. Oproti tomu, co si mohli zahrát lidé na PC a konzolích, jde jen o mírně upravenou variantu, odstraněny byly všechny „chodící“ pasáže a možnosti výběru jsou zredukovány jen na dvě. Ve výsledku to však vůbec nevadí, ba naopak. Ukázalo se, že samotná „hra“ zde byla stejně jen proto, aby se neřeklo, ale výsledku nic pozitivního nedávala.

Podobnými rozhodovacími stromy se nedávno chlubili autoři hry Detroit: Become Human.Ale ta na Netflixu určitě nikdy nebude.

Minecraft: Story Mode tak přináší plnohodnotný zážitek, i když vám k jeho ovládání bude stačit televizní ovladač. Děj se čas od času pozastaví a hráč dostane na výběr ze dvou možností. Není to nic, co bychom mohli nějak dopodrobna rozebírat, ale jde jen o prvotní koncept, který otevírá obrovskou spoustu možností. Interaktivita je zatím používána jen v pořadech pro děti (kromě Minecraftu i například Kocour v botách nebo dobrodružství Stretche Armstronga), do budoucna se však plánuje i využití v produkci pro dospělé publikum. První vlaštovkou má být jedna z nových epizod seriálu Black Mirror, který je vlajkovou lodí katalogu Netflixu.

Po neslavném konci Telltale Games to tedy vypadá, že interaktivní seriály nejenže nekončí, ale naopak teprve skutečně pořádně začínají.