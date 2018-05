Tahová strategie Into the Breach od tvůrců FTL vyjde koncem února

Strategie Into the Breach, na které pracují tvůrci vynikající roguelike FTL, vyjde 27. března na PC (Windows). Dostupná bude přes platformy Steam, GoG a Humble Store.

V Into the Breach ohrožují zbytky lidské civilizace mimozemšťané, proti kterým bojují mechové (obří roboti) z budoucnosti. Mapy se náhodně generují, bojuje se samozřejmě na tahy.



Into the Breach will be coming to Windows on Steam, GOG, and the Humble Store on February 27th! pic.twitter.com/DNthiNRWw3