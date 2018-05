Into the Breach je nová hra od autorů FTL, vychází zítra

Into the Breach je tahová strategie, která se odehrává na opravdu miniaturních mapách. Stanete se v ní velitelem několika ozbrojených robotů a vaším úkolem bude vypráskat krvelačné mimozemšťany zpátky do vesmíru. Navzdory béčkovému námětu a pixelartové grafice si Into the Breach vaši pozornost rozhodně zaslouží, protože za ní stojí stejní lidé, kteří udělali hit FTL. Hra vychází již zítra, na trailer se podívejte níže.