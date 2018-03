Autoři Duke Nukema chystají novou hru. Na 20 let starém enginu

Na Steamu se v rámci předběžného přístupu objevila střílečka Ion Maiden, která musí potěšit všechny milovníky dob dávno minulých.

Ion Maiden je samozřejmě notně krvavá záležitost.

Hru pohání Build engine, tedy stejný engine, na němž běžely nesmrtelné klasiky Duke Nukem, Blood nebo Shadow Warrior. Přes řadu vylepšení, jako jsou podpora širokoúhlých monitorů, headshoty nebo autosave, však autoři cílí jen na pamětníky. Těch je ale evidentně pořád dost.

Na zápletce je zajímavé asi jen to, že hlavní hrdinkou je tentokrát žena. Že by to ale mělo nějaký dopad na hratelnost, tak to tedy nemá. Pořád jde jen o neustálou krvavou řežbu, kterou maximálně občas zpestří nutnost hledat klíče k zamčeným dveřím.

Za hrou stojí 3D Realms, tedy autoři původního Duke Nukema 3D. Jenže už to není ta stejná společnost, kterou jsme ve zlatém období 90. let všichni milovali. I díky neskutečně dlouho protahovanému vydání hry Duke Nukem Forever zažili 3D Realms opravdu těžké časy a dokonce jim hrozil i bankrot. K tomu naštěstí nikdy nedošlo, protože se je podařilo v roce 2014 prodat. Jenže doba, kdy se mohli hřát ve světlech reflektorů, už je nadobro pryč. Firma teď bude zřejmě těžit už jen z nostalgického vzpomínání. To však nemusí být nutně úplně špatné.

Ion Maiden zatím nabízí jen krátkou kampaň, na rozdíl od ostatních her z Early Access se však autoři dušují, že je hotová a bez chyb. Plné verze bychom se pak měli dočkat přibližně za půl roku.