Zahrajte si pixelartovou It Lurks Below od autora Diabla v předběžném přístupu

Vývojář David Brevik je jedním z hlavních strůjců úspěchu prvního a druhého dílu Diabla. Kromě toho je vášnivým hráčem Minecraftu, Terrarie a Starboundu. Všechny tyto tituly spojil do hry It Lurks Below, kterou si nyní můžete za necelých 400 korun vyzkoušet v rámci programu předběžného přístupu. Graficky sice neoslní, ale jinak by to mohla být slušná zábava, alespoň podle dosavadních uživatelských recenzích působí.