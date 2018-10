Podívejte se na záběry z natáčení scén pro brutální Mortal Kombat

Hra se dostala až na jednání amerického Kongresu a byla tak jedním z hlavních důvodů, které vedly ke vzniku ratingové agentury ESRB. Nešlo však jen o samotné zobrazení násilí.

Univerzitní profesorka Marsha Kinderová Mortal Kombatu vytýkala, že glorifikuje násilí proti ženám, lidsko-právnímu aktivistovi Guy Aokimu zase vadilo podporování rasových stereotypů zobrazováním Asiatů jakožto expertů na bojová umění.

Přitom je hra z dnešního pohledu ve své jednoduchosti zcela rovnoprávná a červená krev teče ze všech ras a pohlaví.

Pánové Ed Boon a John Tobias měli tehdy na vývoj pouhých deset měsíců, přesto se jim podařilo vytvořit značku, která žije i po pětadvaceti letech. Původně bylo v plánu koupit licenci na legendární film Krvavý sport s Jean-Claudem Van Dammem, ale z toho nakonec sešlo. Místo toho si autoři vymysleli vlastní, čínskou mytologií inspirovaný svět, který už k dnešnímu dni čítá 13 her, dva celovečerní filmy a několik seriálů.

Na rozdíl od komiksově nadsazené grafiky konkurenčního Street Fightera se Mortal Kombat vydal cestou digitalizace skutečných herců, díky čemuž grafika na tehdejší dobu působila fantasticky.

Všichni představitelé byli pečlivě namaskováni a před holou zelenou stěnou předváděli chvaty. Ty byly nahrávány na kameru a poté snímek po snímku převedeny do počítačem generovaného prostředí. Tato technologie se používala až do třetího dílu, poté již byla nahrazena klasickými 3D polygonovými postavami.

Před několika lety se uvažovalo o tvorbě HD remaku, což znamenalo kompletní přetočení veškerých pohybů. Práce byly už docela daleko, jak ukazují u článku přiložené fotografie maskérky Tany Twainové, bohužel byl nakonec celý projekt zrušen.

O tom, jak vypadalo původní natáčení ještě v devadesátých letech, si můžete udělat představu z videa, které nedávno zveřejnil na svém Twitteru Ed Boon. Na rozdíl od samotné hry, která je extrémně násilná, je při sledování těchto záběrů těžké udržet vážný výraz.

Rare behind the scenes footage of the making of Mortal Kombat 3. pic.twitter.com/uOHReEFCbb