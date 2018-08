Podívejte se na úžasné prostory, ve kterých trénuje e-sportový tým OMG

Vývojáři chystané hry The Quiet Man slibují filmovou akci s pohlcujícím příběhem, skvělými hereckými výkony a...

Největším motorem v oblasti virtuální reality jsou hry a porno videa. Vyplývá to z úniků dat Valve a analýzy...

Patrick Stewart namluví polskou hru o segregaci

Chystaná plošinovka My Memory of Us v naivně optimistické grafice zpracovává těžké téma z období druhé světové války....