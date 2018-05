Již brzy vyjde další přídavek do MMO Secret World Legends

Problematický příběh hry Secret World Legends by vydal na samostatný článek, ale nyní to konečně vypadá, že se hře od Ragnar Tørnquista (jinak například Dreamfall) konečně daří. A to tak, že k ní již brzy po dlouhé době vyjde další přídavek. Ten je nazvaný Dawn of the Morninglight a vyjde 4. dubna. Na trailer se můžete podívat níže, hra je ke stažení zdarma na Steamu.