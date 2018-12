Playstationová exkluzivita Journey vyjde příští rok i na PC

Journey je vizuálně strhující meditativní hra od studia Thatgamecompany z roku 2012, která se může pyšnit několika tituly hra roku a na Metacritic má k dnešnímu dni skóre 92 % od profesionálních kritiků.



„Princip Journey je až bolestně jednoduchý. Získáváte vládu nad roztomilou postavičkou, před vámi se rozprostírá zdánlivě nekonečná poušť a na obzoru vidíte horu, kam se musíte dostat. Nikdo před vás prakticky neklade žádné překážky. Občas sice musíte někam skočit případně provést nějakou akci, avšak vše je natolik přirozené, intuitivní a nenáročné, že by to zvládla i moje máma, která je schopná narvat CD do disketové mechaniky,“ popsal jsem hru v naší dobové recenzi.

Byť si osobně myslím, že je Journey až příliš přechválená, rozhodně jde o unikátní zážitek a je jedině dobře, že se nyní dostane k širšímu publiku. Hra byla prezentována v rámci propagace nového digitální obchodu Epic Game Store, jestli se objeví i klasicky na Steamu není v tuto chvíli jasné.