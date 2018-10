Judge Eyes bude stylová detektivka z japonského podsvětí. První pohled

Tvůrci kriminálního eposu Yakuza ze studia Ryu Ga Gotoku chrlí poslední dobou hry jako na běžícím páse. Kromě závěrečného dílu příběhu Kirya Kazumy s názvem Yakuza 6 a práce na modernizaci série pro aktuální generaci, stihli tvůrci v minulých dnech vydat také čistokrevnou anime akci The Fist of the North Star: Lost Paradise a ještě oznámit detektivku Judge Eyes (dříve Project Judge).

Její vydání je v Japonsku sice plánováno na konec tohoto roku, zbytek světa si však bude muset počkat až do toho příštího. Pokud je vám frekvence vydávání her od Ryu Ga Gotoku podezřelá, pak vězte, že jednotlivé tituly se od sebe příliš neliší a příbuznost „nové značky“ Judge Eyes se zavedenou Yakuzou je patrná na každém kroku.

V traileru se mihne i gesto ,,Objection!“ připomínající hry série Ace Attorney. Náhoda? Nemyslím!

Na druhou stranu oddaní fanoušci Yakuzy jsou na podobný přístup zvyklí a vědí, že hlavní kouzlo těchto her tkví ve strhujícím ději a záplavě vedlejších epizod, jež překypují ujetou nadsázkou a nekorektním humorem. V Judge Eyes se tak opět vrátíte do domova všech virtuálních ,,yakuzáků“, tedy tokijské čtvrti Kamuročo a bohužel je okamžitě patrné, že ulice města se zásadnějšího grafického vylepšení tentokrát nedočkaly.



Mafiána Kazumu tentokrát vystřídá bývalý obhájce, nyní soukromý detektiv Takayuki Yagami, kterého ztvárnila japonská herecká superstar Takuya Kimura. Yagami býval právnickým esem, na dráhu vyšetřovatele ovšem přesedlal poté, co jeho někdejší klient zavraždil svoji přítelkyni a následně zapálil vlastní dům.

Coby správný hlavní hrdina s temnou minulostí se Yagami ve hře pokouší dopadnout sériového vraha, jehož řádění děsí občany japonské metropole. A můžete se vsadit, že ho pátrání zavede zpět k událostem, kvůli nimž je Yagamiho právnická kariéra v troskách.

Vzhledem k dosavadní práci tvůrců není třeba pochybovat, že děj vyprávěný pomocí špičkových filmečků bude i tentokrát náležitě napínavý a plný zvratů. Kimura navíc není jediným reálným hercem, na kterého ve hře narazíme. Jak to však bude se zbytkem hry?

Japonská herecká hvězda Takuya „Kimutaku“ Kimura má za sebou i hudební kariéru.

Výčet novinek působí zajímavě a potěší i fanoušky detektivky L.A. Noire od Rockstar Games. Autoři slibují pátrání a následné předkládání důkazů, prohledávání místa činu, pořizování usvědčujících fotografií či pasáže, v nichž se pohybujete v přestrojení. V prezentovaném demu měl hráč za úkol na základě načrtnuté kresby nejprve identifikovat podezřelého, jehož jste pak museli sledovat ulicemi města. To se nakonec zvrhlo ve zběsilou honičku zakončenou klasickou bitkou v opuštěné aleji.

Nutno říct, že v Ryu Ga Gotoku rozhodně nejdou s dobou a zatímco aktuální hry v otevřených světech se snaží odstranit všechny rušivé faktory, ukazatele a ikonky tlačítek na obrazovce, Judge Eyes si pořád jede tu svou. Během sledování se například podezřelý otočí a vy vidíte uměle vyznačené místo, na kterém se máte v časové limitu jakože schovat. Působí to všelijak jenom ne realisticky a přesvědčivě.



Během honičky na vás zase při kontaktu s jakoukoliv překážkou doslova vybafne ikonka tlačítka, které je potřeba zmáčknout a obrazovka při tom ještě pro efekt divoce zabliká. Z hlediska hratelnosti tak Judge Eyes působí trochu jako automatový titul, což lze prohlásit i o ostatních videohrách z dílny Ryu Ga Gotoku.

Bitky v Judge Eyes si opět potrpí na efekt a nerealistickou brutalitu.

Také souboje jsou od posledních dílů Yakuzy takřka k nerozeznání, snad jen s tím rozdílem, že hlavní hrdina je o něco mrštnější a na rozdíl od Yakuzy 6 a Kiwami 2 lze přepínat mezi dvěma odlišnými bojovými styly. Hra přitom nešetří až groteskní brutalitou, takže vaše nepřátele budete možná ve výsledku ještě litovat.

Při bitkách využijete okolní prostředí a sada náležitě efektních speciálních útoků by v reálu zmrzačila každého nebožáka, který by byl tak bláhový a postavil se Yagamimu do cesty. Nepřekvapí, že autoři slibují i vedlejší aktivity v podobě všemožných miniher a bláznivých epizod mimo hlavní dějovou linii.



Judge Eyes evidentně cílí v první řadě na fanoušky Yakuzy, na druhou stranu může novinka zaujmout i hráče, pro které je sedm dílů mafiánského eposu až příliš velké sousto. Městská akce v kůži detektiva tu navíc nebyla už velmi dlouho a ani žádnou další podobnou hru na obzoru nevidím. Autoři však evidentně testují, kolik toho tvrdé jádro jejich příznivců ještě snese. Recyklace je tu totiž patrná na každém kroku a i největším veteránům ve výsledku může dojít trpělivost.



Judge Eyes vyjde příští rok na PlayStation 4.