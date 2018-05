Jurassic World Evolution vyjde 12. června, sledujte nový trailer

Strategie Jurassic World Evolution, v níž se pustíme do budování zábavního parku s dinosaury, vyjde 12. června na PC, PlayStation 4 a Xbox One. Ovšem jen digitálně. Kdo si chce z obchodu přinést krabičku s diskem, bude si muset počkat do 3. července. Čekání si můžete ukrátit novým trailerem, který ukazuje budování, výběhy s dinosaury, ale i jeden neúspěšný pokus o útěk.