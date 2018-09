Podívejte se na dvacet minut záběrů z Just Cause 4

Když napíšu, že mě prezentace Just Cause 4 na letošní E3 vůbec nezaujala, budu ještě přehnaně slušný. Kromě efektního tornáda jsem neviděl nic, co bychom už dávno neznali ze sotva průměrného třetího dílu. Jestli jsem proti hře nefér zaujatý, nebo opravdu nemá co nabídnout, můžete posoudit sami, jelikož autoři zveřejnili celou dvacetiminutovou prezentaci na internetu.