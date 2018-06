Potřebuje vůbec někdo další díl šíleného Just Cause? První dojmy

Letošní E3 byla na nečekaná oznámení poměrně skoupá. Nejvíce nás překvapilo oznámení třetího pokračování bláznivé akční série Just Cause. Poslední díl byl při nejlepším jen lehce nadprůměrnou střílečkou (viz naše recenze), navíc od jeho vydání neuběhly ani tři roky. Může návrat speciálního agenta Ricka Rodrigueze někoho oslovit?

Odpověď mi nedala ani zhruba půlhodinová prezentace přímo od autorů z Avalanche Studios. Ti zřejmě dostávají půlku výplaty ve formě čistého kokainu, jinak si totiž nedokážu vysvětlit jejich bizarní performanci, během níž chrlili jeden vtip za druhým, ovšem smáli se jim pouze oni sami. Nějakou formu povzbuzovadla zřejmě pobírá celý vývojářský tým, protože většina představených novinek je vyloženě bizarních.

Veškerá hratelnost se opět točí okolo Rickova vystřelovacího háku, kterým k sobě může navzájem připoutávat jakékoli objekty herního světa a působit tím skutečně monstrózní destrukci. Jenže tam, kde jsme si minule vystačili s přivazováním výbušných sudů k tankům, tentokrát autoři pořádně přitvrdili. Nově můžete na objekty připevnit vybuchující magnety, raketové trysky nebo nafukovací balony.

Výjimečný fyzikální engine

Množství možných bláznivých kombinací, které lze vytvořit, je prakticky nekonečné. V ukázce například hráč připoutal trysky k nákladu zavěšenému na jeřábu, který se po jejich aktivování začal točit dokola šílenou rychlostí a ničil vše, co mu přišlo do cesty. Anebo k cisternám s palivem přichytil vzdušné balony, nechal je ve správný čas prasknout a nepřátele doslova bombardoval vším, co mu přišlo pod ruku. Vrchol šílenosti představuje po mapě nahodile se pohybující tornádo, které do sebe nasává vše, co mu přijde do cesty.

Just Cause 4

Nic z výše uvedeného by nebylo možné bez výjimečného fyzikálního enginu. Ten se jmenuje APEX a všechno výše popsané umožňuje jakž takž realisticky ukočírovat i na současném hardwaru.

Jinak má být Just Cause 4 klasické videoherní pokračování ve stylu „uděláme to úplně stejné jako naposledy, ale dáme tam toho mnohem víc.“ Ať už se bavíme o velikosti herní plochy, množství zbraní nebo hlouposti ústřední zápletky, všeho bude násobně více než minule.

Je jasné, že hra nebude nic pro konzervativní hráče a autoři cílí spíše na řadu youtuberů a streamerů, kterým divoká pravidla umožní vymýšlet spoustu situačního humoru a pištět u toho nadšením. Kdo chce klasickou příběhovou střílečku v otevřeném světě, ten se musí porozhlédnout jinde.