Steam omylem odhalil akci Just Cause 4

Na Steamu se totiž předčasně objevila reklama, která lákala na předobjednání Just Cause 4. Po kliknutí na banner se ovšem uživatel ocitl na titulní stránce Steamu, karta hry ještě nebyla přidána. Odhalení během E3 je tak v podstatě jisté.

Připomeňme, že seznam Walmartu dále zmiňoval Assassin’s Creed, Rage 2, Forzu Horizon 5 (to není překlep), Borderlands 3 či Splinter Cell.

Od vydání Just Cause 3 uplynulo zhruba dva a půl roku. „Just Cause 3 nabízí přesně to, co už před nějakými devíti lety první díl, tedy spoustu hollywoodsky přepálené akce v otevřeném, krásně vypadajícím světě. Jenže z čeho jsme se před téměř dekádou posadili na zadek s otevřenou pusou, to dnes už působí rozpačitě,“ napsali jsme v recenzi.