Vývojář dvanáct let pracoval na vysněné hře, konečně se dočká vydání

„Znáte ten pocit, když dojde k oznámení nové hry a ta vypadá přesně tak, jak jste si vždy představovali váš vysněný titul? Nemůžete se dočkat, těšíte se na všechny ty věci, které v ní půjdou dělat, jak ji budete hrát… a pak skutečně vyjde a ukáže se, že je to jen další hloupý brak. Nebo to prostě jen není to, co jste očekávali.“ Těmito slovy popsal britský vývojář Chris Hunt hlavní důvod, který ho před 12 lety přivedl k myšlence vytvořit si hru podle vlastních představ.

Kromě Chrise (vpravo) na hře pracuje i jeho sestra Natalie (stojí vedle Chrise).

Jeho Kenshi chce být obrovským sandboxovým RPG pro jednoho hráče. Důraz klade především na maximální svobodu, a tak si hráč se svojí partou hrdinů může v postapokalyptickém světě, vzdáleně připomínajícím ten z Šíleného Maxe nebo Falloutu, dělat doslova co chce.



Jestli se pustíte do farmaření a obchodování či raději na dráhu zločinu, je jen na vás. Můžete se pokusit svrhnout politický režim nebo si postavit vlastní vesnici, ale také padnout do zajetí a stát se jen obyčejným otrokem.

Hra bude mít obrovský svět o rozloze 870 kilometrů čtverečních, autonomní umělou inteligenci a realistický model poškození. Asi netřeba říkat, že autoři cílí na úzké hardcore publikum, nikoli na běžné hráče.

„Udělal jsem Kenshiho, protože si ho chci zahrát a pokud se spoustě lidem nebude líbit, kašlu na to. Myslím, že to je ten nejlepší přístup jak udělat něco mimořádného, protože se nesnažím zalíbit všem,“ popsal Chris svoji filosofii.

Devět let na hře pracoval sám, až když se mu zadařilo na platformě Steam Early Access a konečně získal nějaké zdroje, založil čtyřčlenné studio Lo-Fi Games, pod nímž hru dokončuje.

A lepší název si vybrat nemohl, protože na Kenshim je lo-fi opravdu všechno. Chris si roky přivydělával jako noční hlídač či uklízeč toalet, přes den programoval. A na hře by to mělo být vidět. Ovšem určitě ne na první pohled. Jak bývá u nezávislých her často zvykem, vizuální stránka byla odsunuta do pozadí, a tak i promo obrázky vypadají hůře než profesionální hry z doby, kdy Chris s vývojem začínal.

Už teď v rámci předběžného přístupu se kolem Kenshiho vybudovala malá, ale oddaná skupina fanoušků, kteří na něj nedají dopustit. Že by se 6. prosince, kdy hra vychází na Steamu, z Chrise a jeho party stali okamžitě milionáři, je silně nepravděpodobné. Ale snad to dopadne alespoň tak, aby těch tisíců hodin práce nebude muset litovat.

Mimochodem, oproti Clevu Blakemorovi jsou Lo-Fi Games stále žabaři, ten totiž svoji vysněnou hru Grimoire dokončil až po dvaceti letech (viz náš článek).