Autoři Kingdome Come chystají hardcore mód a dodatečný příběhový obsah

10:08 , aktualizováno 10:08

Do českého RPG Kingdom Come: Deliverance po téměř čtyřech měsících od vydání přibude spousta nového obsahu. Hardcore mód je sice jen pro ty nejtvrdší pařany, chystané DLC From the Ashes by však mohlo potěšit úplně všechny.