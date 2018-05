Kingdom Come: Deliverance pokořil hranici milionu prodaných kusů

Český hit Kingdom Come: Deliverance zaujal i hráče ve světě. Za necelé dva týdny se podařilo celosvětově a napříč všemi platformami prodat milion kusů. Informaci na Twitteru potvrdil šéf projektu Daniel Vávra a komunitní manažer Rick Lagnese.

Seems that we have sold million copies in first week. Thank you! Patch is coming. pic.twitter.com/FM76QqxbtO

Looks like we sold 1,000,000 copies of Kingdom Come: Deliverance in less than 2 weeks! This is truly amazing! Thank you sooooooooo much everyone! #kingdomcomedeliverance pic.twitter.com/ZOHDPHLYyE