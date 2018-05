Autoři českého Kingdom Come poodhalili plány do budoucnosti

Po třech měsících od vydání konečně čeští Warhorse ukázali, co mají se svým vynikajícím RPG (naše recenze) dále v plánu. Samozřejmě stále pracují na opravování chyb, které ve hře zůstávají i přes řadu softwarových záplat, část týmu však už pilně pracuje na novém obsahu.



Kingdom Come, plánovaná DLC

Ten se k nám dostane v celkem čtyřech samostatných příběhových dodatcích (nebo chcete-li DLC). Kromě jejich názvů (From the Ashes, The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon, Band of Bastards a A Woman’s Lot) toho však o nich zatím příliš nevíme. Můžeme se však domnívat, že si alespoň v některých zahrajeme i za někoho jiného než za Jindřicha z původní hry. První přídavek vyjde ještě během léta, poslední až počátkem toho příštího.

Kromě nich však hra dostane i další obsah, a to zcela zdarma. Slibovaný „Hardcore mód“ už tak dost složitou hru ještě dále ztíží, mimo jiné v něm při hraní přijdete o veškeré vizuální ukazatele a pomocníčky. Dále přibude i turnajové kolbiště, podpora modů a dokument o nelehkém vzniku hry (pokud se vám na něj nechce čekat, přečtěte si o tomto tématu náš starší článek) .

Více detailů bychom se měl dozvědět na E3.