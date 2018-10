Přídavek do Kingdom Come je konečně opravený, patch má přes 10 GB

Vydání druhého přídavku pro skvělý Kingdom Come se příliš nevyvedlo. Přesněji řečeno, byl to po všech stránkách průšvih, a proto jsem se s ním v recenzi příliš nepáral. Kromě toho, že se mi moc nelíbila odlehčená, rádoby vtipná zápletka, jsem hře vytýkal především nedostatek nového obsahu a bugy, kvůli kterým nešla část příběhu vůbec spustit.

Tímto přístupem si autoři kopou vlastní hrob.

Po více než týdnu od vydání jsme se konečně dočkali vytouženého patche, a tak se na onu nechtěně vystřiženou část hry konečně můžeme podívat. Velikým plusem je fakt, že se do úkolu můžete pustit, i když už jste předtím příběhovou linku dokončili, není tedy potřeba nahrávat starší uložené pozice.

Vaším úkolem je vyděsit obyvatele vesnice Ledečko legendou o revenantovi. Zdánlivě jednoduchý úkol se v průběhu řešení pořádně zamotá a rozpadne se v několik dílčích miniúkolů, jejichž řešení je příjemně komplikované. Hra se v tento moment stává téměř adventurou, ale v rámci děje to dává smysl a hlavně je to opravdu zábavné. Celá pasáž paradoxně zabere více času než původní část DLC, ze které jsem psal recenzi.

No a teď tu máme těžké dilema. Mám psát novou recenzi, když část z toho, co jsem vytýkal už není pravda? Jenže to bychom také mohli zpětně přepisovat všechny recenze, které jsme kdy vydali, vždyť už z dnešního pohledu také nejsou aktuální. Přivírat oči jen proto, že jde o české vývojáře se mi také nechce a pachuť z toho, že nechali hráče platit za to, aby se stali nedobrovolnými betatestery, stále přetrvává. Už jen fakt, že je potřeba stáhnout dodatečných 10 GB dat je prostě otrava.

K vydané recenzi tedy doplníme zmínku o aktuálním stavu hry, nicméně hodnocení měnit nebudeme. Ani s novým obsahem stejně DLC není žádná pecka, kterou byste nesměli minout.