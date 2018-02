OBRAZEM: Vychází Kingdom Come, přinášíme své dojmy po prvních 20 hodinách

9:00 , aktualizováno 9:00

Nejočekávanější česká hra poslední dekády je konečně tady. My už ji pár dnů testujeme, ale vzhledem k jejímu obrovskému rozsahu jsme ještě zdaleka neviděli vše, co nabízí. Po přibližně 20 hodinách hraní už se však můžeme podělit o řadu dojmů. Vyplatilo se dlouhé čekání, anebo nás Kingdom Come spíše zklamal?