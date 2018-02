VIDEO: Nový trailer ukazuje, že český Kingdom Come patří do první ligy

Odpočet na oficiálních stránkách hry Kingdom Come ukazuje, že do vydání hry zbývá posledních 11 dnů, a PR kolotoč se proto rozjíždí naplno.

Dan Vávra si zahrál jednu z hlavních rolí. Mnoho hráčů se ho určitě pokusí zavraždit.

Zatímco v Česku půjde bez pochyb o herní událost roku, ve zbytku světa panuje spíše opatrná zvědavost. Jestli se týmu Warhorse kontroverzního Dana Vávry podaří uspět i mimo hranice, teprve uvidíme, rozhodně však pro to dělá maximum.

Nejnovější trailer je totiž tím suverénně nejlepším, jaký kdy k propagaci hry vznikl. Warhorse potřebují ukázat, že to není hra jen pro pár fanatických milovníků historie, ale obrovský příběhový titul v němž si každý může najít to svoje. A minimálně podle mého názoru se jim to daří skvěle.

Doufejme, že podobné záběry si autoři neschovávají jen pro trailer, ale budou i v příběhových animacích.

Ano, hra staví na tom, že se vymezuje proti sériové fantasy konkurenci a nová upoutávka je přitom jedno veliké klišé plné rychle sestříhaných záběrů, majestátní hudby a dojemného komentáře. Ale proč ne?

Grafika vypadá opravdu skvěle, tolik propírané toporné animace jsou najednou pryč a i ty souboje působí daleko dynamičtěji než dřív. Nakolik je to jen reklamní divadlo a nakolik se hra od posledně zveřejněných záběrů opravdu zlepšila, se však ukáže až po vydání.