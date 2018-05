V Kingdom Hearts 3 bude svět inspirovaný filmem Příšerky s.r.o.

Chystané akční RPG Kingdom Hearts 3 je šíleným mixem postaviček od Disneyho a klasických japonských her na hrdiny. A aby toho náhodou nebylo málo, do hry se dostanou i hrdinové populárního filmu Příšerky s.r.o. z dílny studia Pixar. Na to, jak to asi bude ve výsledku vypadat, se můžete podívat v novém traileru. Hra vyjde jen na konzole PS4 a X1, a to ještě během letošního roku.