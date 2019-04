RECENZE: Kirby’s Extra Epic Yarn je nádherný návrat hitu z Wii

Kirby’s Extra Epic Yarn totiž není nový kousek, ale vylepšená verze hitu Kirby’s Extra Yarn z Wii, který vyšel už v roce 2010 (v Evropě 2011). Slovo vylepšený zní v tomto kontextu trochu zvláštně, protože grafika je na 3DS samozřejmě ořezaná, řeč je však o novém obsahu.

Kirby’s Extra Epic Yarn

Kirby’s Extra Epic Yarn je barevná, nádherně stylizovaná 2D hopsačka ve světě utkaném z příze. Oproti originálu chybí multiplayer, navíc je tu ovšem obtížnější režim, minihry a předměty. Nová je také podpora figurek Amiibo a funkce StreetPass. Podpora stereoskopického 3D bohužel chybí.



Na 3DS stále vynikne unikátní grafický styl, i když už ne tak výrazně jako před lety na Wii. K mé škodě jsem se totiž ke Kirbymu dostal až po dohrání nového Yoshiho. Obě hry mají ostatně hodně společného, což není překvapivé, protože na obou pracovalo japonské studio Good-Feel.



Co se příběhu týče, amulet kouzelníka Yin-Yarna nasaje Kirbyho a vyplivne ho v zemi Patch Land celé z příze. Z příze je ovšem najednou i Kirby. Má to celkem zásadní vliv na hratelnost, protože proměnou přišel o svoji zásadní dovednost, a to vdechování nepřátel a kopírování jejich schopností. Naštěstí to nakonec nebude tak horké.



Kirby’s Extra Epic Yarn

Hratelnost staví na hopsání a objevování skrytých či hůře dostupných prostor. Sbírají se drahokamy a hledají schované předměty. Úrovní můžete proskákat celkem rychle, nicméně tvůrci spíš počítají s tím, že se trochu rozhlédnete a pokusíte se všechno vysbírat.

Pocitově tedy více připomíná hry s Yoshim než klasického Kirbyho. Například vidíte plyšového medvídka, který pláče. Odstraníte zástěnu a zjistíte, že má rozpáranou nožičku. Tak mu ji zašijete, za což jste odměněni porcí diamantů.



V klasickém režimu nemůže Kibry zemřít, což znamená, že si maximálně zopakujete nějakou krátkou pasáž, ať už je to hopsání někam nahoru či ve vodě proti proudu. Hra je tedy celkem snadná, ideální pro děti. Pokud byste si chtěli hraní trochu ztížit, je tu u každé mise nový režim Devilish, při němž máte jen pět životů a do toho vás celou dobu otravuje netopýr.



Kirby’s Extra Epic Yarn

Před čím musím i po letech smeknout, je interaktivní mapa úrovní, která se postupně rozvíjí, a pak samotný návrh mnoha částí levelů. Design zkrátka patří ke špičce i po tolika letech. Budete hopsat, odstraňovat zástěny z příze, ale i posouvat se mezi vrstvami.



Samozřejmostí je oblíbená proměna například v tank či hasičský vůz, s nímž likvidujete plameny bránící v cestě. Jedoucímu vláčku budete zase kreslit koleje a jsou tu i bitvy s bossy, vždy po čtyřech úrovních v každém světě.



Absence vdechování nepřátel ovšem neznamená, že chybí variace na kopírování dovedností. Na určitých místech lze sebrat korunku, která propůjčuje nové schopnosti. Kirby se tak například promění v rytíře s mečem, s nímž se lépe likvidují nepřátele. Novinka tak přidává další možnosti, jak úroveň pokořit, ale zároveň trivializuje už tak snadnou hru.

Kirby’s Extra Epic Yarn

Základní příběh dohrajete za nějakých plus minus šest hodin. Pokud budete chtít hledat ukryté předměty, pokořit bonusové úrovně, zahrajete si minihry a budete si vylepšovat pomocí nábytku vlastní příbytek, přidejte si další dvě až tři hodinky.



V menu jsou dále dostupné dvě nové minihry, které naopak sázejí na rychlé tempo. V jedné se coby rytíř snažíme co nejefektivněji ničit vše okolo, druhá je variací na klasický endless runner. A musím říct, že ty jsem si v podání Good-Feel celkem oblíbil.



Co říci závěrem? Kirby’s Extra Epic Yarn je kousek, který stojí za pozornosti i po tolika letech. Určen je samozřejmě jen těm, kteří nehráli původní hru na Wii a valí se jim doma handheld 3DS. Můj odhad je, že je to také jedna z posledních velkých her na tento handheld (samozřejmě pokud se nedočkáme další revize, což se s ohledem na aktuální situaci jeví jako nepravděpodobné). A také je škoda, že jsme se nedočkali vydání na Switch. Minimálně by to řešilo hraní v kooperaci.