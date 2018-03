Kirby Star Allies je klasický Kirby se vším, co k němu patří: neustále překvapuje něčím trochu novým, obtížnost je však nízká a co se týče hlavní příběhové linie, za nějakých pět hodin je po všem. To ovšem vynahrazuje hra v kooperaci, dvě drobné hříčky, dva další režimy a plnění úrovní na sto procent. Se hrou jsem tak nakonec strávil více než deset hodin, a rozhodně ji ještě nemám v plánu odložit. Ale začněme od začátku.

Kirby Star Allies Kirby Star Allies

Mysteriózní rituál rozptýlil ve vzdálené části vesmíru tmavá srdce, která dopadla i na mírumilovný Dream Land. Problém je, že každý, koho se srdce dotkne, se stane zlým. Tedy skoro každý. Kirby totiž jedno takové bez problémů absorbuje, čímž v sobě probudí novou schopnost: rekrutování nepřátel tak, že po nich hodí růžové srdíčko.



Tady je třeba pro případné nové hráče v sérii připomenout Kirbyho základní dovednost, a to kopírování schopností nepřátel. Funguje to tak, že nebožáka do sebe nasaje a polknutím zkopíruje to, co umí. Příklad: Kibry spolkne rytíře s mečem, bác a Kirby má v ruce meč, s nímž likviduje nepřátele.



Kirby Star Allies

Kirby Star Allies tento mechanismus dále rozvíjí. Kirby totiž nově umí házet srdíčka, což stačí na to, aby se z protivníka stal spoluhráč. V týmu mohou být až čtyři hrdinové, přičemž pokud hrajete sami, zbylé ovládá umělá inteligence. Kdykoliv je ovšem mohou nahradit živí spoluhráči, což je samozřejmě větší zábava.

Tentokrát přitom nevadí, že váš parťák nebo parťačka hraje špatně (asi víte, na co narážím). Hra případného opozdilce sama teleportuje na správné místo, takže ani hraní ve více lidech nijak nenarušuje dynamiku. Vlastně i když jeden z hráčů dělá snad všechno špatně, zbytek ho snadno nahradí. Vyzkoušeno.



Lákadlem Kirby Star Allies je kombinování schopností. Mám palici, v týmu je plivač ohně, výsledkem je silnější ohnivá palice. Některé jsou zajímavé samy o sobě. Například jako malíř používám k boji štětec, v případě potřeby si ovšem namaluji na obraz jídlo, kterým si doplním zdraví. Klidně i během bitvy s bossem. Takovýchto parťáků je téměř třicet, což je dost, i když časem si stejně oblíbíte určité kombinace.



Kirby Star Allies Kirby Star Allies

Vhodné kombinování parťáků je ovšem třeba i k překonání hádanek. Některé musíte vyřešit, abyste pokročili dál, pár dalších je pro ty, kteří chtějí vysbírat úrovně na sto procent. Kromě bonusových úrovní to jsou části puzzle, z nichž si skládáte obrázky. Po dohrání hry jsem měl zkompletovaná pouze dvě, a to jsem se celkem snažil. Hádanky nejsou nijak obtížné, budete pouštět elektřinu do rozvodů, aby se něco aktivovalo, zapalovat ve vhodný okamžik šňůry u bomb či děl a podobně.

Jak změnit ovládání? Hra je standardně nastavená tak, že A – skok, B – útok, což je v našem regionu poněkud nezvyk. Naštěstí lze v menu nastavit druhý režim, v němž je B – skok a Y – útok. Pak už jde vše jak po másle.

Někdy se čtveřice hrdinů spojí a vytvoří posuvný most, čímž navigujete další postavu. Jindy se promění ve vláček, který jede neustále kupředu, pak zase v raketu, s níž střílíte po nepřátelích. Očekávejte útěk před meteority, pohyblivé plošinky, souboje s bossy na několik fází atd. Hra zkrátka neustále přichází s něčím novým (i když v sérii známým), čímž je zábavná od začátku do konce.

Škoda, že autoři každý nápad nerozvinuli ještě o kousek dál do nějaké obtížnější podoby, ale tohle je zkrátka klasický Kirby – pro casual hráče a celou rodinu. Ti se trochu zapotí až u několikafázového finálního souboje, jehož součástí je opět pseudo 3D část.

Kirby Star Allies

Kirby Star Allies exceluje po vizuální stránce. Grafika je nádherná, barevná, efekty mají šmrnc. HAL Laboratory se přitom nebojí výrazných prvků, jako je meteor přes půl obrazovky či obří bomby, které probourají okolí. V handheldovém režimu hra vypadá neskutečně dobře a hezky se na ni dívá i na televizi. Překvapivé je, že běží pouze v 30 fps, na druhou stranu, tohle není akce, která vyžaduje bleskové reakce a naprostou přesnost.

Kromě příběhového režimu tu je ještě Star Allies Go!, v němž si můžete projít celu hru na čas a bez Kirbyho. Ultimate Choice je zdejší boss rush, v němž se postupně utkáte se zvoleným počtem bossů. Pak tu ještě máme dvě hříčky: ve Star Slam Heroes odpalujeme meteority, v Chop Chams kácíme strom. Pozor je ovšem třeba dávat na nepřátele. V obou případech můžete zkusit pohybové ovládání, ale žádný extra zážitek to není.

Kirby Star Allies Kirby Star Allies

Kirby Star Allies je parádní casual 2D hopsačka pro hraní s rodinou. V tom exceluje. Pokud ovšem hledáte pořádnou výzvu, tomuto kousku se vyhněte obloukem a počkejte si na Donkey Kong Country: Tropical Freeze (a nehrajte za Funky Konga). V rozhodování by vám měla napomoci demoverze, k níž mohu říci, že plná verze o moc těžší není.