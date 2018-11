Autoři chystané Shenmue 3 vybrali od lidí přes 160 milionů korun

Od pompézního oznámení na E3 v roce 2015 vybrali autoři chystaného pokračování kultovní série Shenmue od 81 087 fanoušků přes sedm milionů dolarů (cca 160 milionů korun). Většina z této částky pochází z kickstarterové sbírky, téměř milion dolarů však přišel i po jejím ukončení od dodatečných přispěvatelů.

Je to sice spousta peněz, na vývoj tak ambiciózního titulu to však nestačí. Zbytek nákladů si mezi sebe rozdělí firma Sony a vydavatelství Deep Silver. Po několika neplánovaných zdrženích nyní vstupují vývojáři z firmy Ys Net do finální fáze projektu a 27. srpna příštího roku by mělo být hotovo.