KOMENTÁŘ: Žijeme ve zlaté éře herního retra?

Jestli se řadíte k fanouškům herního retra a sníte o návratu značky, v jejíž vzkříšení snad už ani nikdo jiný nedoufá, nemusíte propadat beznaději. Události minulých týdnů jasně dokazují, že oživování herních legend je momentálně v kurzu. Zatímco fanoušci japonské produkce ještě slavili vymodlené vydání HD kolekce kultovních her Shenmue a božského remaku druhé Yakuzy, hrnulo se na užaslé milovníky retra napříč platformami jedno oznámení za druhým.

Retro smršť posledních týdnů

Tou největší událostí Gamescomu se bezpochyby stal návrat PC klasik The Settlers a Desperados. Majitele Switche na druhou stranu potěšila zpráva o HD remasteru obou dílů klasické japonské RPG ságy Grandia. To ovšem nebylo zdaleka všechno.



Brzy po skončení výstavy následovaly další bomby v podobě oznámení čtvrtého dílu kultovní mlátičky Streets of Rage a HD remasteru samurajské řežby Onimusha: Warlords. To vše přišlo jen pár dnů před startem vynikající budovatelské strategie Two Point Hospital, v jejíž realizaci snad nevěřil ani ten nejoptimističtější z milovníků klasiky Theme Hospital.

Two Point Hospital udělal fanouškům Theme Hospital velkou radost.

A to se bavíme jen o událostech několika posledních týdnů. Trend oživování starých klasik se v posledních letech stal fenoménem, který leckdy vydělá víc peněz než zbrusu nová hra s nablýskanou grafikou. Řeč není jen o jedné konkrétní platformě. Podobně požehnaní se mohou cítit majitelé PC i konzolí.



Není náhodou, že obliba retro hraní nutí výrobce vracet do oběhu dokonce i stará herní zařízení, která bývají optimalizovaná pro potřeby dnešních hráčů. Miniaturní konzole NES a SNES se tak díky své přívětivé ceně prodávaly výtečně. Není tedy divu, že podobné plány jako Nintendo mají další konzoloví veteráni Sega i Atari.

Dvě miniaturní konzole od Nintenda s desítkami starých her se prodávají za příznivou cenu.

Ještě vám chybí Baldur’s Gate?

V případě PC hraní také není řeč pouze o oblíbeném serveru GoG.com. Návrat ve vylepšených edicích v minulých letech slavila klasická RPG od Bioware jako Baldur’s Gate, Icewind Dale anebo Planescape: Torment. Nenadálý zájem měl za následek vydání řady podobně koncipovaných titulů, jež zaskočení fandové snad ani nemůžou stíhat hrát. Dva díly Pillars of Eternity a Divinity: Original Sin, Wasteland 2, Tyranny a Torment: Tides uf Numenera vydrží člověku zatíženému pracovními povinnostmi v podstatě na léta dopředu.



Kromě toho mohou mít PC hráči radost i ze skutečnosti, že četné stížnosti a nářky nad zašlou érou realtimových strategií konečně našly pádnou odezvu. Remaster „dokonalého“ Starcraftu vyšel minulý rok a sérii Age of Empires kromě remasterování předchozích dílů (venku je zatím pouze jednička) čeká i regulérní čtvrtý díl.

Hry jako Pillars of Eternity a Divinity: Original Sin dokázaly žánr klasických RPG převést do moderní doby.

O tom, jak si podobné oživení oblíbené značky C&C představují v EA, na tomto místě raději taktně pomlčím. Doufejme, že lukrativní trh s mobilními hrami nezláká i nové majitele práv na značku Commandos, kterou též čeká blíže nespecifikovaný návrat.

V tradici je síla

Pokud se vrátím zpátky ke konzolovému trhu, je jasné, proč mají v oblasti retra PlayStation a Nintendo nad Microsoftem poněkud navrch. Vzhledem k tomu, že jejich konzole jsou na trhu mnohem déle, mohou toho japonští výrobci v tomto ohledu nabídnout podstatně víc. Ostatně překrásná a téměř dokonalá Shadow of the Colossus na PlayStation 4 je toho nejlepším důkazem. Druhým problémem Microsoftu je to, že firma nikdy příliš nesázela na bohaté portfolio exkluzivních titulů, což se v aktuální generaci jenom prohloubilo.



Kolekce her s Crash Bandicootem překvapila vysokými prodeji, překoná je dráček Spyro?

Přesto nestojí Microsoft zcela stranou a kromě mnohých multiplatformních remasterů a remaků se majitelé Xboxu mohou radovat i z návratu klasik z dob prvního Xboxu. Microsoft tímto způsobem nejenže láká milovníky retra, ale zároveň se snaží skoncovat s problémem zpětné kompatibility a vyjít vstříc svým nejvěrnějším fanouškům.

Remaky a remastery konzolových hitů mezitím vycházejí jak na běžícím pásu a na nějakou exkluzivitu se tentokrát příliš nehledí. Slouží i jako sonda zájmu publika, takže pokud se hra nebo celá kolekce dobře prodává, nezůstane jen u ní. Activision jistě nečekal ohromný úspěch remasterované trilogie Crash Bandicoot, a proto není divu, že nás v listopadu čeká i návrat dráčka Spyra.

Publikum na PC se pomocí svých největších hitů snaží oslovit i japonští vydavatelé. Nejlepším příkladem budiž letošní vydání kultovního RPG Chrono Trigger na Steamu. Nestárnoucí klasika s překrásnou hudbou a dojemným příběhem bývá dodnes právem považována za jednu z nejlepších her ve svém žánru.

Mocný Capcom

Situaci si velmi dobře uvědomili v Capcomu. Remaster prvního Resident Evilu byl skutečně ryzí zážitek a pravý survival horror se vším všudy. Připravovaná předělávka druhého dílu byla vytvořena od podlahy jako zcela nová hra a dlužno říci, že zatím vypadá výtečně.



Resident Evil, Mega Man, Street Fighter, Devil May Cry, Onimusha - Capcom ví, jak vytěžit z retra maximum.

Tím ovšem snažení Capcomu nekončí. V případě série Devil May Cry začala firma hráče připravovat na příchod nového dílu původní remasterovanou trilogií. Podobně zahltil Capcom milovníky plošinovek hned čtyřmi obsáhlými kolekcemi s legendárním Mega Manem, které mají dláždit cestu jedenáctému dílu. A capcomácká kolekce starých Street Fighterů na Nintendu Switch je sice šíleně předražená, pro milovníky bojovek ovšem představuje svatý grál. Konečně o tom, jak skvělé takové sady retro konzolovek mohou být, svědčí i naše podrobná recenze kolekce klasik od Segy.

Ani Sega na svoje největší klasiky nezapomněla. Kolekce Sega Mega Drive Classic je výborná.

Na návrat retro her se nelze dívat nějak negativně. Není to jen o tom, že by se starší hráči chtěli vrátit zpátky časem a zahrát si hry svého mládí. Možná jste v době jejich vydání jen nevlastnili potřebné herní zařízení nebo patříte k mladší generaci, která o podobných legendách slýchá sice často, ale nikdy neměla tu čest si je vyzkoušet na vlastní kůži. Ať tak či onak, možnosti co a na čem hrát jsou dnes skutečně ohromné. Ale kdo by si na to stěžoval?